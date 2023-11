Montrozier. Handisport 12 au centre de loisirs

Au centre de loisirs de Gages, le comité départemental Handisport12 est venu faire une intervention de prévention. Handisport 12 ce sont des activités sportives et de loisirs sur l’ensemble du département de l’Aveyron pour les personnes en situation de Handicap moteur et sensoriel. De 9 h à 12 h, c’est le groupe des plus grands qui a suivi les instructions sur les handicaps physique et sensoriel.

L’intervention commence par un diaporama sur les différentes situations de handicap, les causes et les sports possibles. Ensuite les enfants se sont mis en situation en improvisant le rôle d’handicapé. Ils se sont déplacés dans un fauteuil roulant, essayant d’ouvrir des portes et d’en franchir le seuil. Puis, un bandeau sur les yeux, ils se sont mis en situation de non-voyants en explorant les situations du noir à l’aide d’une canne et d’un camarade guide. C’est le sport qui a clôturé l’adaptation face aux handicaps moteurs. Le volley assis et le Torball sont des sports collectifs d’opposition destinés aux personnes déficientes visuelles et ouverts aux valides. Les enfants sont restés sensibles à ces mises en situations.