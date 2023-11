Espalion. La compagnie de la Brebis égarée à l’affiche ce vendredi soir

La saison culturelle de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère accueille le spectacle "Par quoi je me sauve" par la compagnie La Brebis Égarée, ce vendredi, à l’Espace multiculturel du Nayrac.

Entre road movie et récit initiatique, "Par quoi je me sauve" est une création unique qui vous plonge dans l’Amérique des années 70 à nos jours à travers le portrait intime d’un musicien ! "Par quoi je me sauve" associe diverses formes artistiques complémentaires pour proposer aux spectateurs un voyage sensible et émotionnel. C’est une démarche immersive et inclusive qui repose sur le choix d’un spectacle total où les émotions, les repères culturels et les langues se mêlent pour partager le voyage initiatique du poète sur les routes de l’Amérique. Il s’agit d’une invitation faite au spectateur pour partager le sens des chansons et le récit bilingue. Celui-ci est amené par des voix à la fois des interprètes sur scène, mais aussi de personnages et événements historiques fondateurs de la génération X, à travers la projection d’images d’archive ou de diffusion d’enregistrements de cette époque. Les textes en français interprètent les paroles des chansons et ponctuent la narration. D’autres moments sont réservés aux instruments, aux corps et à l’image, elle-même traduisant amplement la musicalité d’une langue étrangement familière, l’anglais.

Infos pratiques : vendredi 24 novembre, 20 h 30. Espace multiculturel, Le Nayrac. Durée 1 h 10. Dès 13 ans. Tarif : de 5 € à 10 €. Infos et réservations : www.comtal-lot-truyere.fr – culture@3clt.fr – 05 65 48 33 90.