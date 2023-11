Euro 2024 : 17 équipes déjà qualifiées, Ukraine-Italie décisif ce lundi, le point avant la fin des éliminatoires

Les billets pour l'Euro 2024 continuent de trouver preneurs, alors que la phase éliminatoire touche bientôt à sa fin. Avec un Ukraine-Italie décisif, ce lundi 20 novembre 2023.

La campagne qualificative pour l'Euro 2024 se poursuit avec, ce lundi soir, un match d'une importance capitale pour le champion d'Europe en titre italien, face à l'Ukraine. Équipes qualifiées, billets à distribuer : on fait le point.

Déjà 17 qualifiés

À un peu moins de 48 heures de la fin de la phase éliminatoire, 17 équipes ont assuré leur qualification pour l'Euro 2024. L'Allemagne, en tant que pays hôte, était d'ores et déjà certaine de participer au tournoi. 16 autres nations ont rejoint le champion du monde 2014. Voici les pays qualifiés :

Allemagne

Espagne

Écosse

France

Pays-Bas

Angleterre

Turquie

Albanie

Belgique

Autriche

Hongrie

Serbie

Danemark

Roumanie

Suisse

Portugal

Slovaquie

Une finale pour l'Italie

Toute l'attention de cette dernière trêve internationale de 2023 est portée sur une affiche : Ukraine-Italie. Championne d'Europe en titre, la Squadra Azzura joue sa place dans l'édition 2024 contre l'Ukraine, ce lundi soir. Les deux nations totalisent 13 points dans le groupe C, mais l'Italie est devant et donc virtuellement qualifiée, au bénéfice d'une première confrontation directe remportée 2-1.

Le calcul est simple : si les Italiens ne perdent pas, ils resteront devant leur adversaire du soir et composteront donc leur ticket pour l'Allemagne. Si l'Ukraine l'emporte, c'est elle qui disputera l'Euro, et laissera donc l'Italie à quai. Ce serait une désillusion de plus pour les Transalpins qui, depuis 2014, ont connu plusieurs déconvenues en ne participant pas aux Coupes du monde 2018 et 2022.

Symbole du destin, le match se jouera... à Leverkusen, sur le territoire allemand. L'Ukraine est l'hôte de la rencontre, mais depuis le début de la guerre contre la Russie en février 2022, les rencontres à domicile sont disputées dans d'autres pays d'Europe. Le coup d'envoi sera donné à 20h45.

Qui joue sa qualification ?

Dans le groupe A et le groupe B, les qualifiés sont connus. Dans le groupe C, c'est donc soit l'Ukraine, soit l'Italie qui accompagnera l'Angleterre. Dans le groupe D, le pays de Galles et la Croatie vont se disputer la deuxième place, qui sera le fruit d'une lutte entre la République tchèque et la Moldavie dans le groupe E. Enfin, la Slovénie et le Kazakhstan s'affronteront pour déterminer qui finira derrière le Danemark, déjà qualifié, dans le groupe H.

En résumé, voici les équipes qui peuvent encore se qualifier pour l'Euro 2024 :

Italie ou Ukraine

Croatie ou pays de Galles

Moldavie ou République Tchèque

Slovénie ou Kazakhstan

Pour qui seront les trois derniers tickets ?

Enfin, trois derniers tickets resteront vacants. C'est grâce à une phase de barrages qu'ils seront attribués : phase qui se déroulera les 21 et 26 mars prochains et mettra aux prises les équipes n'étant pas parvenues à se qualifier via les éliminatoires, mais ayant le mieux performé lors de la dernière Ligue des Nations.