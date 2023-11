Decazeville. Plus de 550 visiteurs pour la première matinée de l’emploi

À l’occasion de la première édition de la matinée de l’emploi, plus de 550 demandeurs d’emploi sont venus à la rencontre de 48 entreprises ce jeudi matin au Laminoir de Decazeville. "L’objectif était de rassembler les entreprises du Bassin qui avaient des besoins. Le point positif est que toutes ont mené des entretiens", se réjouit Florence Viargues, directrice de l’agence Pôle Emploi de Decazeville.

"Nous avons peut-être suscité la curiosité l’envie peut-être d’une période d’essai et pourquoi pas un recrutement."

Le matin, avant l’accueil du public, trois tables rondes destinées aux professionnels étaient organisées pour évoquer l’accueil de personnes en situation de handicap, l’accompagnement des allocataires du RSA en partenariat avec le département dans le cadre de l’expérimentation de la future réforme "pour le plein-emploi" et les mesures sur les périodes d’immersion préalables au recrutement.

"Ce qu’on a souhaité, c’est d’être dans un travail de ciblage et de remobilisation. Il y avait plus de 150 opportunités sur le territoire. Le travail de coordination en amont avec le département et la mission locale fait de cet événement une réussite", se félicite Laurent Paul, directeur territorial de Pôle emploi de l’Aveyron et du Tarn, qui tient à remercier Decazeville pour la mise à disposition du Laminoir.