Rodez : en route vers l’emploi avec la Nuit de l’orientation, une première en Aveyron

La Chambre de commerce et d’industrie organise cette première en Aveyron mercredi 22 novembre.

Les difficultés de recrutement sont toujours là", rappelle Dominique Costes, président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Aveyron. Partant de ce constat, la chambre consulaire avec le ministère de l’Éducation nationale et la région Occitanie, ont associé de nombreux partenaires (Département, Pôle Emploi, Mission Locale, Fédération des conseils de parents d’élèves, chambre d’agriculture, l’enseignement catholique en Aveyron, enseignement agricole) pour proposer la première Nuit de l’orientation mercredi 22 novembre de 15 h à 21 h dans les locaux de la CCI.

Un événement qui a vu le jour voici quinze ans sur le plan national et trouve écho en Aveyron. "C’est un test", dit en ce sens Dominique Costes, qui salue "l’esprit collégial et de coopération avec pour mot d’ordre : la découverte sans stress."

Dédramatiser

Tant chez les jeunes que les parents qui sont invités à accompagner, cette préoccupation génère de l’angoisse, ce qui fait dire à Thierry Force, proviseur du lycée La Roque à Onet : "La date de l’événement est la meilleure possible car il y a la pression avec Parcours Sup. Ce travail d’orientation permet de choisir sa formation ", bien "qu’il ne soit jamais trop tard", ajoute Bernard Anglade, président de la fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) en Aveyron qui organise aussi un forum d’orientation le 10 février à l’IUT de Rodez, avec la présence de nombreux partenaires. Une date supplémentaire qui se veut complémentaire pour éclairer les jeunes.

Public aussi en reconversion

Ces derniers pourront arpenter selon le principe de la marche en avant les locaux de la CCI pour découvrir 130 métiers en présence de 271 professionnels pour partager leur quotidien. Outre la découverte des métiers, cette Nuit de l’orientation se veut aussi le lieu pour accueillir le public en reconversion. Quatre espaces sont ainsi dédiés : le plus conséquent concerne bien entendu les métiers et rencontres, un espace pour la tenue de cinq conférences, un espace pour les partenaires et donc un espace pour l’orientation et la découverte de soi. Une volonté de dédramatiser, d’être à l’écoute de la jeunesse comme des personnes qui décident de changer de route.

Casser les idées reçues

Cette nécessité de proposer le panel le plus exhaustif va de pair avec la difficulté à recruter. "Nous connaissons des tensions quotidiennes, nous devons travailler sur l’attractivité du métier. Il y a aussi une méconnaissance et des représentations", confie Yannick Dijols, directeur d’agence chez Pôle Emploi à Rodez.

Des représentations soulignées par Jean-Michel Julita, inspecteur de l’Éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation en Aveyron. "Il y a 4 000 postes dans l’éducation en Aveyron. Il n’y a que 28 % des femmes en industrie. Il faut aller plus loin encore". "La fonction publique ne fait plus rêver donc on a un vrai travail à faire", complète Magali Bessaou, vice-présidente du conseil départemental (lire aussi par ailleurs). Ce n’est pas un hasard si l’affiche de l’événement représente une jeune. "Il faut inciter les filles à aller voir d’autres métiers, ne pas se mettre des freins", déclare aussi sur ce point Christine Sahuet, représentant la Région, ancienne présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aveyron, et métallière de profession.

En chiffres

130 métiers représentés.

18 secteurs d’activité

271 professionnels pour guider et témoigner sur leur quotidien.

5 conférences (du rêve au projet, métiers de l’agriculture, la diversité des métiers, la banque, et les métiers de l’informatique).

1 bus, celui de la Région, la Maison de l’orientation mobile pour apporter expertise et outils numériques.

"La découverte du monde de l’entreprise, de l’entrepreneuriat et des métiers est l’une des clés d’une orientation réussie."

Alain Di Crescenzo, président

de la Chambre de commerce

et d’industrie France.

La Légion étrangère, invitée de marque à la recherche de réservistes

Le monde militaire et plus particulièrement celui de la Légion étrangère vous attirent ? Cela tombe bien ! Car lors de la nuit de l’orientation, la 13e demi-brigade, installée à La Cavalerie sur le plateau du Larzac, tiendra un stand de recrutement pour sa réserve opérationnelle. Elle est à ce jour composée d’une centaine d’hommes, quand le régiment d’infanterie compte 1 300 hommes… Et la demande est toujours importante. Pour faire partie de cette réserve opérationnelle, vous devez être de nationalité française, âgé d’au moins 17 ans, posséder l’ensemble des aptitudes requises notamment physiques, avoir effectué sa journée défense et citoyenneté et, bien entendu, jouir de ses droits civiques. Il suffit ensuite de se rendre sur le site internet reservistes.defense.gouv.fr et remplir, en quelques clics, un formulaire en ligne. Les volontaires seront ensuite contactés pour un entretien avant une visite médicale essentielle pour intégrer la réserve opérationnelle. Au sein de celle-ci, diverses missions sont proposées. Les contrats rémunérés – et net d’impôts – peuvent s’étendre d’un à cinq ans avec une présence moyenne de 30 jours par an, notamment pour les opérations Sentinelle. "N’hésitez pas à venir demander des informations lors de cette nuit de l’orientation", avancent les représentants de la 13e DBLE de La Cavalerie.