Estaing. Un bilan positif pour la Saint-Fleuret

Une fois passées les nombreuses activités estivales et automnales qui mobilisent les uns et les autres, les présidents des associations estagnoles se sont retrouvés afin de faire le point sur les animations de la Saint-Fleuret. Toutes les associations représentées se sont félicitées d’avoir répondu à l’appel du foyer rural, malgré la difficulté pour certaines de mobiliser des bénévoles en nombre suffisant. Toutes les animations (tir à l’arc, simulateur de pêche, petit circuit sportif, tournoi de palets, fabrication d’origami, ventriglisse, lâcher de ballons sur le pont d’Estaing…) ont connu une bonne fréquentation et ont séduit le public, jeune et moins jeune. Notamment, le lâcher de ballons a ravi les enfants. Nombreux sont ceux et celles qui auraient bien joué les prolongations au-delà de l’heure de fermeture. Ces animations, rappelons qu’elles étaient toutes gratuites, ont peu coûté en investissement grâce entre autres à la mise à disposition de matériel ou de jeux par la fédération des foyers ruraux, l’école, les associations elles-mêmes et à la participation financière de la mairie d’Estaing. Par ailleurs, la vente des assiettes aveyronnaises en soirée ayant connu un grand succès, cette opération collective se solde par un résultat bénéficiaire, mis en réserve sur un compte spécifique pour la prochaine Saint-Fleuret. En effet, après un tour de table, à l’unanimité enthousiaste des associations présentes, il est décidé de continuer à animer la fête de la Saint-Fleuret, de le faire en collectif d’associations comme cette année, puisque cela a bien marché grâce à l’implication et au bon état d’esprit de tous.

Il est également décidé de faire tourner le pilotage de l’opération en termes de coordination et, pour la Saint-Fleuret 2024, c’est l’APE qui jouera ce rôle et organisera les réunions préparatoires. Le foyer rural remercie chaleureusement toutes les associations d’Estaing et leurs bénévoles pour leur contribution à la réussite des animations de la Saint-Fleuret.