À Laissac, FDSEA et JA redisent non au photovoltaïque au sol

Le projet de centrale photovoltaïque au sol ne passe pas, cette fois du côté des agriculteurs.

Ce lundi 20 novembre en matinée, les syndicats des Jeunes agriculteurs et de la FDSEA ne sont pas passés inaperçus du côté de Laissac. À proximité de la RN88 et, plus particulièrement de cette parcelle de terrain qui est l’objet de leur colère. À savoir ces neuf hectares sur lesquels un projet de centrale photovoltaïque au sol devrait voir le jour. "Il prévoit de sacrifier des terres cultivables pour produire de l’énergie solaire. Alors que la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur, les syndicats FDSEA et JA ne comptent pas laisser l’électricité prendre le pas sur notre alimentation", expliquent en substance les agriculteurs.

Le projet en question est celui de Total Quadran, qui a déposé son permis de construire après avis favorable de la préfecture. Pour la FDSEA et les JA, s’il n’est pas question de refuser les projets photovoltaïques, il n’est pas question non plus "que des terres cultivables soient utilisées pour produire de l’énergie". Les agriculteurs disent non au photovoltaïque au sol et privilégient les toits des bâtiments et les parkings… "Le permis étant déposé, et dans les règles, notre mobilisation vise à rappeler notre position. Et espérer pourquoi pas une marche arrière. On trouve quand même dommage, dans cette commune qui a une tradition historique de l’élevage, qui représente un symbole en Aveyron avec son marché, que l’on remplace les vaches qui paissaient paisiblement dans ce champ de 9 hectares par la première centrale de panneaux photovoltaïques posée sur sol cultivable du département…", souffle la secrétaire de la FDSEA.

Le terrain avait été déclassé par la commune en zone constructible en vue de développement économique. " Mais faire un champ de panneaux photovoltaïques ne fera travailler personne une fois posé", peste-t-on du côté des syndicats. "Et on n’est pas prêt à mettre des panneaux dans notre assiette…".