Neige sur les Pyrénées, vents forts au sud du canal rhodanien, pluies sur la Haute-Corse, on détaille.

Sous les 0°C en fin de semaine

Ce mercredi 22 novembre, les températures sont frisquettes, mais globalement au-dessus des 0°C qui devraient arriver eux en fin de semaine, sur les Alpes, l'Aubrac et le Massif central notamment, sous l'effet d'une masse d'air froid venues du nord.

Mais des gelées pourraient toucher le nord-est et l'est de la France dès ce mercredi 22 novembre en matinée, avec des températures minimales prévues entre 0 et 3°C sous abri pour des maximales de 6 à 10°C, selon Météo France. Ailleurs, ces minimales seront de 3 à 8°C dans les terres, quant aux maximales

Ailleurs, de la région PACA au pourtour du Golfe du Lion, la journée est bien ensoleillée mais avec des rafales de tramontane et de mistral de 80 à localement 100 km/h. Comme sur la Haute-Corse, avec des vents jusqu'à 80 km/h, mais ici sous un ciel très pluvieux, parfois orageux, avec localement d'importants cumuls sur la Haute-Corse. Des pluies qui s'estompent dans l'après-midi.

Sur le reste du pays, après un début de matinée souvent très nuageux avec quelques averses, notamment des Vosges aux Préalpes et sur le Limousin et l'Auvergne, les conditions s'améliorent avec de belles éclaircies et des températures entre 9 et 14 degrés de la Bretagne et de la Normandie aux plaines du Sud-ouest, 13 à 16 du Languedoc-Roussillon à la Provence comme en Corse, et 16 à 20 sur la Côte d'Azur.

Sur les Pyrénées enfin, le ciel est bouché toute la journée avec des pluies durables sur le piémont, des chutes de neige à partir de 1300 à 1500 m en montagne.

Encore 30 départements en vigilance

29 départements restent toujours placés en vigilance jaune pour ce mercredi 22 novembre, dont 20 pour les crues, plus le Pas-de-Calais, en alerte orange mais qui en finit avec les inondations.

Quatre départements sont concernés par une vigilance jaune pour les vents forts

Bouches-du-Rhône

Drôme

Ardèche

Haute-Savoie

Les cinq départements pyrénéens sont sous le coup d'une vigilance jaune pour la neige et le verglas, quatre d'entre eux (sauf les Pyrénées-Orientales) l'étant également pour les risques d'avalanche.

Enfin, la Haute-Corse a été placé en vigilance jaune pluie-inondations.