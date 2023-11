Golinhac. Succès pour "Des secrets bien gardés"

Après avoir joué cette pièce aux quatre coins de l’Aveyron, la troupe de théâtre de Druelle-Balsac est montée sur scène à la salle des fêtes de Golinhac, début novembre. Les acteurs ont joué "Des secrets bien gardés" dans une salle comble.

Cette pièce écrite par Arch Stanton et mise en scène par Cathy Simon Salvia a réservé de nombreux éclats de rire et quelques moments d’émotion. Le décor et l’histoire sont plantés à l’ouverture d’un testament. À la mort de leur père, trois enfants vont aller de surprises en surprises en découvrant quelques secrets qui avaient été tenus cachés.

Le public s’est montré attentif et a félicité les comédiens pour cette prestation par de vifs applaudissements. Un bel après-midi de détente. La troupe et la Fnaca de Campuac et Golinhac, organisateurs de cet après-midi, sont remerciés pour ce moment de détente.