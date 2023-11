Onet-le-Château. Une année sportive très riche pour tous les licenciés du club

C’est devant de nombreux licenciés que l’assemblée de l’Union cycliste rouergate s’est déroulée en présence de Michel Soulié, élu, adjoint aux sports et du président du comité départemental de vélo, Claude Clamens.

Après avoir remercié la mairie qui a soutenu le projet des nouveaux maillots, qui permettent d’être mieux identifiés lors des sorties et améliore la vie du club par la mise à disposition des minibus, le président a dressé le bilan d’une activité très riche, tant pour la quinzaine de vététistes que pour la douzaine de féminines très actives.

Le nombre total de licenciés grimpe à 70 et 13 cyclos disposent d’un VAE.

Le club a organisé une rando plutôt féminine, en préambule au Tour de France féminin lors de l’étape d’Onet. Certaines ont participé au voyage itinérant en autonomie de la FFVélo dans le Tarn s’offrant en prime un aller-retour à vélo.

Le bilan sportif est positif avec une forte participation aux sorties trihebdomadaires. Les virées à la journée, avec des départs très excentrés (Nasbinals, Figeac, Millau, Carmaux…) grâce aux minibus et à la remorque, ont permis de découvrir des parcours inédits vers le mont Aigoual, mont Lozère ou l’Aubrac et la Margeride. Les séjours sur une semaine à Tautavel, en Italie pour les cyclos et à Thuir en VTT, ont fait parcourir de très beaux sites et paysages. Enfin, les virées de trois jours semi-itinérantes, pour les cyclos et les vététistes, accessibles à tous, vers les Bastides du Périgord et le Causse Méjean ont séduit les participants, qui se sont régalés sur des parcours très sauvages avec de belles visites patrimoniales. Le délégué sécurité a souligné que la majorité des cyclos sont équipés en rétroviseurs, éclairages et que les règles de roulage sont mieux pratiquées, permettant ainsi de profiter du plaisir de rouler ensemble et en sécurité.

De beaux projets, dont certains originaux pour 2024, année olympique, sont en préparation. Le goût de l’effort sportif mais aussi de l’effort plaisir partagé par tout le groupe, en convivialité, sont la marque du club : lors des grandes sorties café, fouaces, pot de l’amitié sont toujours de mise et de nombreux rassemblements avec repas et pique-niques entretiennent la bonne humeur.

Après la remise de récompenses, la soirée s’est poursuivie autour de la dégustation du vin nouveau et d’un repas "made in UCR".