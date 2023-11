Certains sont ressortis du salon avec des idées plein la tête, d'autres s'interrogent toujours sur le métier de leurs rêves.

C'était une première, et une réussite, pour la première Nuit de l'orientation organisée à la CCI de Rodez ce mercredi 22 novembre 2023. Une centaine de professionnels ont accueilli plus de 3 000 visiteurs, principalement des jeunes avec leur famille, pour faire découvrir leur métier et orienter les cursus des étudiants.

Hugo, 13 ans : "je cherchais dans la cybersécurité

"Je cherchais quelque chose dans la cybersécurité", ressort, satisfait, Hugo, 13 ans, qui cherchait où faire son stage de 3e l'année prochaine. "On m'a conseillé quel bac faire et dans quels lycées aller. Je vais sûrement aller au lycée Monteil de Rodez pour l'option informatique". La suite s'écrira peut-être à Toulouse ou à Rodez dans les prochaines années. "Tout le monde part dans les grandes villes habituellement, mais maintenant on sait qu'il y a des professionnels dans le domaine de la cybersécurité en Aveyron", relève sa maman Carine.

Hugo, 13 ans, et sa maman Carine. Centre Presse Aveyron - N. D.

Gaëtane 13 ans, et Lily 16 ans : "on était super bien conseillé"

"Il manquait des métiers dans le domaine animalier", regrette Laure pour sa fille Gaëtane, âgée de 13 ans, qui rêverait de se diriger vers des études de vétérinaire. "Mais on a quand même été super bien conseillé sur le salon, il faut le refaire l'année prochaine".

Pour la grande sœur Lily, 16 ans, qui souhaite se diriger vers des études de médecine, la visite du salon a été riche d'enseignement. Même s'il y avait "beaucoup de monde" dans les salles dédiées aux métiers de la santé, elle a pu prendre le temps de discuter avec les professionnels. Elle pourrait bien prendre le chemin de l'Espagne pour poursuivre ses études après le bac.

(Gauche à droite) Lily, 16 ans, la maman Laure, et Gaëtane, 13 ans. Centre Presse Aveyron - N. D.

Arthur 17 ans, et Victor 13 ans : "des métiers qu'on ne pensait pas aller voir"

Chez Arthur, 17 ans, et son frère Victor, 13 ans, des idées de futur se dessinent. Si l'aîné n'avait pas de métier en tête à son arrivée, il a été attiré par le stand de la Banque de France. "C'était bien de pouvoir discuter avec des professionnels, ils ont expliqué leur vécu". Marketing, communication, commerce... les biais sont nombreux pour travailler à la Banque de France, tout autant de voies sur lesquels se penche à présent Arthur. "Dans le salon, on a découvert des métiers qu'on ne pensait pas aller voir". Victor a une idée un peu plus précise, souhaitant se diriger vers la restauration. La prochaine étape pour lui sera de trouver un stage dans ce domaine.

Victor, 13 ans, et Arthur, 17 ans. Centre Presse Aveyron - N.D.

Sarah, 13 ans : "compliqué de se faire une idée"

Agriculture, coiffure, travail dans le bâtiment... Difficile encore de se décider pour Sarah, 13 ans. "Il y avait beaucoup de monde, et les échanges n'étaient peut-être pas très concrets. Pour nous, parents, c'est un peu différent, on a pris note sur les différents cursus, mais c'est plus compliqué pour elle de se faire une idée du métier qu'elle voudrait faire", constate son papa, William. Le stage de 3e sera sans doute plus riche, "on nous a désigné les groupes qui acceptaient des stagiaires sur le secteur de Villefranche", notamment chez les coiffeurs.

Sarah, 13 ans, et son papa William. Centre Presse Aveyron - N. D.

Johanna, 17 ans : "j'ai de quoi réfléchir"

Dans le secteur de la santé et du social, Johanna, 17 ans, a été servie. Que ce pour être éducatrice spécialisée, monitrice ou se diriger vers la radiologie, "j'ai de quoi réfléchir". Avec sa maman Sandra, elle regrette tout de même que la salle accueillant les métiers de la santé soit "un peu petite".

"Il n'y avait pas assez de dépliants pour tout le monde. On a réussi à avoir des documents parce qu'on a demandé, sinon les gens prenaient des photos. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir autant de monde".

Johanna, 17 ans, et sa maman Sandra. Centre Presse Aveyron - N. D.

.