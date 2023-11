Saint-Amans-des-Cots. Run and bike : les collégiens de La Viadène se distinguent

L’association sportive du collège de la Viadène était présente au championnat départemental UNSS de Run and Bike à Vabre. Le principe est simple : 1 VTT pour 2, l’un court, l’autre roule. Stratégiquement, les élèves ont la possibilité de poser le VTT dans 2 zones prévues ou de rester constamment côte à côte pour progresser le plus vite possible en s’entraidant.

A ce petit jeu, les Nord-Aveyronnais de la Viadène ont fait carton plein ! - Dans la catégorie minimes : sur les 22 équipes au départ, 4 équipes représentaient le collège avec de beaux résultats : classé en 1re place, puis 3e, 13e et 20e. Bravo aux lauréats. Maée et Yuna Viltard, Augustin Gombert et Romuald Bourrier. - Dans la catégorie benjamins : 3 équipes de Saint-Amans-des-Côts étaient au départ avec la victoire finale pour l’équipe 1 composée de Lilou Servières, Flavie Jean, Lény Fournier et Léo Laudes.

Puis, 13e et 15e places pour les deux autres. Un doublé inédit pour le collège qui sera bien représenté en janvier lors des championnats d’académie dans le Tarn.

Prochains rendez-vous : les championnats départementaux de cross puis de trail.