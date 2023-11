Boussac. Un petit air alsacien

La soirée choucroute fait très certainement figure de pierre angulaire du programme festif du comité d’animation et loisirs de Boussac. Initiée par l’Alsacien d’adoption Roger Lambert voici maintenant plusieurs dizaines d’années, elle est devenue le rendez-vous incontournable des gourmets d’un soir qui ne tarissent pas d’éloges pour son intérêt gustatif. De là où il se trouve, Roger peut être fier de son bébé qui a brillamment traversé les années. Au pays des tripous et du confit, le pari semblait osé en son temps de proposer ce plat venu de l’Est, mais la recette a depuis lors fait des émules et se trouve désormais dans de bonnes mains avec les membres du comité qui font perdurer sa mémoire et surtout ses secrets de fabrication. N’en faisons pas un chou, mais on peut dire que chaque année le nombre limité de places est très vite atteint, et ce savoir-faire culinaire venu de l’Est a très bien vieilli au fil des ans pour le plus grand bonheur des gourmets.