Bozouls. Une année riche pour l’association "Danse Corps" qui fourmille de projets

L’association Danse Corps a tenu son assemblée générale, en présence de Robert Costes adjoint à la mairie et Christian Cussac président de l’AOBO. L’occasion pour la présidente Marianne Le Gall de présenter à l’assemblée le bilan d’une saison de danse 2022-2023 riche en événements : au-delà des cours habituels en jazz, classique, hip-hop, dispensés avec passion et professionnalisme par Léonie Bonnefé, professeur diplômée d’Etat, l’association a proposé nombre de projets durant l’année : stage de pré-rentrée en jazz et hip-hop, stage durant les vacances scolaires avec des intervenants extérieurs, la participation à Octobre rose avec un flashmob devant l’hôtel de ville, une scène hivernale en janvier permettant aux familles de découvrir le travail des élèves à mi-saison, le partenariat avec le collège Louis-Denayrouze avec des séances d’initiation à la danse jazz.

Cette année, une chorégraphie de Léonie Bonnefé a été présentée aux Rencontres chorégraphiques qui ont eu lieu au théâtre de la maison du Peuple à Millau le 3 avril 2023 : "Divergence" (groupes jazz intermédiaire et jazz avancé). De plus, pour la première fois cette année, les élèves ont participé au concours chorégraphique de Castelnaudary le 14 mai, en présentant deux chorégraphies : "Divergence", et "Réminiscence" (solo de Néo) récompensées de deux premiers prix.

Année riche en émotions également pour Néo qui, après avoir obtenu un premier prix national le 10 avril à Toulouse, en présentant "Réminiscence", a été qualifié au concours national à Angers le 20 mai. Avec un premier prix à l’unanimité et la note de 17/20, il a obtenu son billet pour le niveau européen : direction Tarragone début novembre où, reclassé en pratique amateur avancé, il a fièrement représenté les couleurs de Bozouls en terres espagnoles.

Les élèves ont aussi eu la joie de présenter une chorégraphie en ouverture des deux matchs de la finale de la Coupe de l’Aveyron de football au stade Paul Lignon le 28 mai : ambiance garantie.

La saison 2022-2023 a été clôturée en beauté le 1er juillet au gymnase intercommunal d’Espalion (la salle des fêtes de Bozouls étant en cours de réfection), avec le spectacle "Le Bazar aux jouets" imaginé par Léonie et préparé par des élèves assidus, motivés et fiers de leur travail devant un public venu en nombre qui a su apprécier la qualité de la représentation.

L’association, forte de 105 familles adhérentes et de 121 élèves, présents au bilan financier de fin de saison positif, grâce notamment à l’aide de la commune de Bozouls via l’AOBO, et de ses sponsors, permettant à l’association de mener à bien tous ses projets.