Luc-la-Primaube. Aveyron : une soirée pour soutenir deux participants aux rallyes Clio Trophy France sur terre

Une soirée moules-frites avec animation musicale, ce vendredi 24 novembre à L’Insolent.

Thomas Mouysset et Lucas Gineste ont 22 ans. Sur leur Clio Rally5, ils ont participé au trophée Clio Trophy France saison 2023, sur terre. Passionnés de rallye et forts d’une amitié et d’une complicité depuis leur plus jeune âge, ces deux jeunes espoirs aveyronnais, Thomas comme pilote et Lucas en tant que copilote, en quête de sensations sur les plus belles spéciales du championnat de France des rallyes sur terre, ont participé aux cinq rallyes sur terre en 2023 : rallye terre des Causses, rallye terre de Castine, rallye terre de Lozère, rallye terre de découverte à Decazeville et rallye terre des Cardabelles.

Mais pour participer à ces épreuves, Thomas et Lucas ont besoin d’un soutien financier important pour couvrir les frais notamment pour la saison 2024 à venir.

C’est dans ce cadre-là qu’ils organisent une soirée moules-frites avec animation musicale, ce vendredi 24 novembre à partir de 19 heures, au bar restaurant L’Insolent, place de l’Étoile à La Primaube. Laurence Bru ayant décidé de s’associer à leur aventure, mettant son établissement à leur disposition.

Copains, copines, étudiants, amis, parents, partenaires… ils vous attendent nombreux et vous remercient par avance de votre participation.

Repas sur réservation au 05 65 78 14 96.