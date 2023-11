CARTE. Crues, vent, avalanches : 25 départements en vigilance jaune, la moitié de l'Occitanie impactée ce jeudi

Météo France a placé 25 départements en vigilance jaune et ce pour trois motifs, jeudi 23 novembre 2023. Longtemps épargnée, l'Occitanie n'y échappe pas.

25 départements sont en vigilance jaune, ce jeudi 23 novembre 2023. Trois motifs sont mentionnés par Météo France : le vent, les crues et les avalanches.

Le nord et le sud

Mis à part la Vendée, la Charente, la Charente-Maritime, la Saône-et-Loire et le Rhône, les 20 autres départements en jaune sont dispatchés entre le nord et le sud du pays, ce jeudi. Longtemps en orange voire en rouge, le Pas-de-Calais reste en vigilance jaune crues ce 23 novembre, à l'instar de ses voisins.

25 départements en vigilance jaune, ce jeudi 23 novembre 2023. Météo France - Capture d'écran

L'Occitanie également mentionnée

De son côté, elle avait passé des derniers jours particulièrement sereins et sans la moindre vigilance : l'Occitanie n'échappe, cette fois, pas aux alertes de Météo France. Six de ses 13 territoires sont au niveau jaune, ce jeudi. Trois des quatre départements montagnards le sont pour un risque d'avalanches : cela concerne les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.

Trois autres secteurs sont aussi en vigilance jaune, mais pour le vent : il s'agit des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et du Gard. Voici à quels moments de la journée les alertes seront actives :

Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège : déjà active

Pyrénées-Orientales, Aude, Gard : à partir de 18 heures

Quelle météo aujourd'hui ?

Malgré ces vigilances, la météo sera agréable en Occitanie avec un grand soleil, partout sur la région. Mais les températures maximales continuent de baisser : en Aveyron comme à Castres (Tarn) ou Salles-sur-l'Hers (Aude), elles ne dépasseront pas les 10°C.

Belle journée en Occitanie... mais fraîche ! Météo France - Capture d'écran

Le cap sera à peine franchi dans le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et la Lozère. C'est dans le Gard qu'il fera le plus doux (17°C à Alès).