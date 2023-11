Saint-Saturnin-de-Lenne. Journée détente pour les jeunes du comité

Les jeunes du comité des fêtes de Saint-Saturnin se retrouvaient pour une journée festive comme ils le font chaque année.

C’est au parc de loisirs "Les Bouscaillous" à Castelnau-Pégayrols qu’ils se sont rendus cette année. Là, dans un cadre agréable, avec un accueil chaleureux et de belles installations, douze d’entre eux ont fait du Karting : trois manches de 2x10 mn et une finale de 15 minutes. Ce fut un moment exceptionnel ; "C’est génial !", ont reconnu Thomas et Lisandro, les plus jeunes.

Vainqueurs ou pas, les jeunes rentrent joyeusement au village, au restaurant "le Saint-Sat" précisément où Amarian Châtelain leur a concocté apéro et repas. Bel accueil, bonne cuisine, ambiance sympa, la soirée fut, elle aussi, une réussite pour les 21 membres du comité.

Cette journée fut l’occasion de resserrer les liens, de renforcer la cohésion de l’équipe et, pourquoi pas, de découvrir d’autres idées d’animations pour leur village. D’ailleurs c’est bientôt, le dimanche 26 novembre, qu’ils proposent à tous de fêter "la Saint-Saturnin" autour d’un repas servi à la salle des fêtes (charcuterie, soupe au fromage, poire pochée, vin et café, le tout pour15 €). Cette journée sera animée par Gégé Musette.