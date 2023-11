Manger cinq fruits et légumes par jour est devenu un luxe pour certains Français

(ETX Daily Up) - Les fruits et légumes sont nécessaires pour manger équilibré et être en bonne santé. Mais dans les faits, ils disparaissent peu à peu de l’assiette des Français. En cause ? Une hausse des prix qui ne fléchit pas et qui rend la fameuse recommandation nutritionnelle des cinq fruits et légumes par jour financièrement compliqué à suivre.

En juin dernier, l'association de défense des consommateurs Familles rurales avait fait les comptes : manger cinq fruits et légumes par mois, comme le recommande le Programme National Nutrition Santé (PNNS), peut coûter jusqu'à 241 euros par mois pour une famille. Dans le contexte d'inflation que l'on connaît, le prix d'un panier type avait en effet augmenté 3,5 fois plus que les prix à la consommation, tous rayons confondus. Près de six mois après cette analyse, et même si l'on parle de plus en plus de déflation, suivre ce conseil nutritionnel se révèle être compliqué pour 19% de Français qui considèrent cette consommation comme un luxe, d'après une étude OpinionWay/Starway qui vient d'être publiée. Un tiers des jeunes âgés de 25 à 34 ans partagent particulièrement cet avis.

Au total, les Français dépensent en moyenne 79 euros mensuellement pour manger clémentines, choux-fleurs et autres poireaux. Mais ce n'est qu'une moyenne qui regroupe bien des disparités parmi les profils de consommateurs. Ainsi, les 65 ans et plus consacrent 108 euros, contre 46 euros pour les plus jeunes. Les fruits et légumes sont devenus des aliments moins accessibles, de l'avis de 53% de Français qui ont diminué leurs achats pour au moins une forme de consommation parmi le vrac, le surgelé, l'emballé ou la conserve. Le prix est désigné comme le premier élément qui incite les consommateurs à dépenser davantage dans ce type de rayon (61% contre 31% pour l'origine des produits).

Si les Français ont modifié leurs habitudes d'achat pour faire face à la conjoncture économique, en préférant l'équivalent économique d'un produit d'une grande marque par exemple, la lutte contre le gaspillage alimentaire s'est révélée la première arme anti-inflation. Une stratégie révélée en septembre dernier par un rapport du panéliste NielseniQ. Sauf que dans le cas des fruits et légumes, ceux-ci seraient l'exception confirmant la règle. 49% de Français confient avoir déjà jeté des pommes, des poires ou n'importe quel autre légume parce qu'ils avaient été entamés et qu'ils n'avaient plus l'air très frais. Et étonnement, 59% ont déjà consommé des produits qui avaient l'air périmés...

Rappelons que l'inflation a ralenti ces dernières semaines en ce qui concerne les produits frais, dont les prix ont augmenté de "seulement" +1,1% au mois d'octobre dernier (+7,8% pour l'ensemble de l'alimentation). Sauf que les fruits et légumes continuent de faire de la résistance, au vu de l'analyse de l'Insee qui révélait en septembre dernier une hausse annuelle de +3,2% pour les légumes, de +4,2% pour les fruits et +20,4% pour les pommes de terre fraîches ou de conservation.

Cette étude a été réalisée les 8 et 9 novembre 2023, auprès d’un échantillon de 1004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.