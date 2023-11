Onet-le-Château. Un moment de partage pour les retraités de Sainte-Marie

L’assemblée générale, une autre occasion de se retrouver pour les adhérents.

L’association des retraités de l’hôpital Sainte-Marie a été fondée en 1987, avec comme objectif de faciliter la rencontre et l’amitié des retraités et de leur famille. Son siège social est à la MJC d’Onet et elle est présidée Jean-Louis Mas. Près de la moitié des 250 adhérents que compte l’association s’est retrouvée ce lundi à la Penchoterie, pour participer à l’assemblée générale. Ce fut pour tous l’occasion de belles retrouvailles à l’instar de toutes les rencontres et animations de l’année écoulée : la galette en janvier, Narbonne et Toulouse en février, le quine en mars, le repas annuel, un voyage à Madrid en juin, le Puy du Fou en septembre, en octobre sur Figeac (Nutergia et Champollion), pour finir avec l’AG… Une année bien remplie, avec de nombreux moments conviviaux de partage, une illustration concrète des objectifs affichés par l’association dans ses statuts et qui se reproduira sur le même rythme en 2024, puisque le président avant d’inviter les participants à partager le verre de l’amitié, leur a donné rendez-vous le 22 janvier, pour la galette des Rois.