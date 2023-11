Onet-le-Château. JiCé invite au vernissage de son expo, galerie des Capucines

Architectures industrielles et urbaines sont autant d’éléments témoins d’une histoire riche où l’activité humaine a imprimé sa marque.

Une fabrique d’histoires où chacun est le spectateur d’une scène de vie. Graphiques et conceptuels, la ville et ses tumultes sont un thème riche à explorer, car elle fascine par son mouvement, ses perspectives, ses couleurs et ses lumières.

C’est ce que JiCé vous propose de découvrir avec son exposition "Parcours urbains" qu’il a installé aux cimaises de la Galerie des Capucines de la MJC et dont le vernissage, auquel vous êtes tous conviés, aura lieu jeudi 30 novembre à 18 h 30. L’exposition, quant à elle, est à voir jusqu’au 22 décembre.