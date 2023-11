Espalion. Les handballeurs reçoivent Lansargues

Ce soir, à 21 heures, l’équipe fanion du HBCE reçoit Lansargues (34) : les 2 formations comptent le même nombre de points à la 4e place et le match s’annonce serré. Les U13 mixtes reçoivent le ROC à 13 h 30, les U15 filles Beauzelle à 15 heures, les U17 filles Aucamville à 17 heures,

les seniors II Rignac/Dourdou/Vallon à 19 heures, tandis que les seniors I filles se déplacent à L’Isle-sur-Tarn, les seniors filles II à Maurs, et les U13 filles à Rignac/Dourdou/Vallon. Dimanche, match à huis clos à 11 heures, pour les U18 contre Montauban. Les cadets et juniors du RCENA se rendent à Maurs, et demain, l’équipe I chez la lanterne rouge Capdenac où elle doit s’imposer.

L’USE I devait jouer à Aguessac, mais la rencontre est reportée ; les réservistes reçoivent Villefranche, ce soir à 20 heures.