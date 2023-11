Espalion. Réflexions sur le transport à la demande

La réunion du conseil communautaire, organisée salle de la gare, à Espalion, comprenait 17 points.

L’ordre du jour comprenait 17 points et a été géré en moins d’une heure, même si l’assemblée était incomplète en raison de l’absence d’une dizaine d’élus qui assistaient au congrès des maires.

Projet "Fenêtres sur le paysage"

Dans le domaine culturel, le conseil a approuvé la convention cadre de partenariat avec l’association "Derrière le Hublot" pour le projet "Fenêtres sur le paysage" mettant en avant l’œuvre d’art refuge à Bessuéjouls. Ce projet ambitieux se décline en trois axes principaux : la création d’œuvres d’art refuges "surgissant de terre et des savoir-faire" qui donneront naissance à une collection artistique en plein air le long du parcours du GR65 ; l’organisation de rencontres artistiques et d’événements ponctuels le long du chemin ; enfin l’accueil d’artistes en résidence pour créer des œuvres en interaction avec les paysages, les histoires et les habitants des territoires traversés par le chemin.

Ces actions se concrétiseront par un programme d’événements, de créations artistiques et de diffusion culturelle sur la période courant de 2023 à 2025. La Communauté de communes Comtal Lot et Truyère apportera un soutien financier d’un montant de 78 180 € HT, réparti sur les années 2023, 2024 et 2025.

Lors de la discussion concernant l’autorisation de signature des marchés de service de transport à la demande, Jean-Louis Montarnal a mis en évidence le constat selon lequel ce service semblait seulement profiter à un nombre limité de personnes, en l’occurrence une par commune. Il a soumis deux options à considérer : soit développer davantage ce service tout en le promouvant via le bulletin communautaire, soit renoncer à son développement, ce qui serait en contradiction avec la mission de la communauté de communes.

Nicolas Bessière a précisé qu’ils avaient collaboré avec les maires pour ajuster ce marché, en supprimant certaines lignes non rentables tout en maintenant d’autres en fonction des choix des maires. Il a également rappelé que la Région avait la compétence en matière de mobilité, obligeant ainsi la communauté de communes à élaborer un plan pour le transport à la demande. Élodie Gardes a souligné l’importance de mener une communication intensive pour faire connaître ce service. Elle a également évoqué la possibilité de créer un système de transport solidaire mobilisant des bénévoles, tout en évitant de faire du taxi pour ne pas concurrencer les professionnels. Ce nouveau service serait distinct du covoiturage et répondrait aux demandes ponctuelles sur le territoire. Guillaume Septfonds a mentionné le réseau "Pouce" de la communauté de Marcillac, mais Élodie Gardes a expliqué que ce réseau n’avait pas atteint les résultats escomptés malgré un investissement important dans la signalétique. Guillaume Septfonds a également soulevé la question de la possibilité pour les communes de gérer le transport à la demande, notamment à Espalion où une navette circule presque à vide. Nicolas Bessières a expliqué que les collectivités n’avaient pas la possibilité de participer à des marchés privés en raison de réglementations spécifiques.

Toutes les informations sur le Tad : comtal-lot-truyere.fr/bien-vivre/se-deplacer