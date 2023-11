Le Nayrac. Succès du quine de la chasse des Liacouses

Les amateurs de quine se sont retrouvés nombreux autour des tables pour une soirée où les chasseurs des Liacouses organisaient leur quine annuel, sans ordinateur, comme les années précédentes. Pièces de gibier, paniers gourmands, dindons, couteau de Jérôme Lamic, téléviseur, et autres lots qui donnaient envie de tenter sa chance. Les chasseurs remercient tous les participants qui ont contribué au succès de cette soirée, sans oublier les commerçants qui ont offert un lot ( restaurants Anglade et Vayssade, épicerie Corinne Anglade du Nayrac, Interdistribution et le café du Palais à Espalion, les établissements Mouliac à Sainte-Geneviève) et tous les chasseurs de la société. Rendez-vous au printemps pour le traditionnel repas sanglier à la broche.