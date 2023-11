Aveyron : Attac 12 et Extinction Rébellion Millau-Larzac cible les points relais Amazon

Comme à Saint-Affrique et Creissels, les lockers du géant américain ont été ciblés par Attac 12 et Extinction Rébellion Millau-Larzac.

Comme à Millau, Saint-Affrique et plus largement partout en Europe, des militants anti- « Black Friday » ont ciblé, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 novembre, le géant Amazon pour dénoncer la surconsommation encouragée selon eux par le géant américain de la vente en ligne.

"Afin de dénoncer les crimes climatiques et l'exil fiscal d'Amazon, ainsi que l'obsession de la surconsommation que représente le Black Friday, Attac 12 et Extinction Rébellion Millau-Larzac ont décidé d'unir leurs forces pour alerter la population sur les méfaits de telles pratiques" ont-ils expliqué en rendant inopérant l'un des points de distribution - les lockers - du géant américain situé sur le parking de Leclerc à Creissels.

"Nous encourageons une consommation locale et responsable. Faites vivre les commerces et producteurs locaux et évitez de gonfler les profits des GAFA autant que possible ! Nous continuerons à nous battre contre l'extinction du vivant et accueillerons celles/ceux qui souhaitent se joindre à nous."