Onet-le-Château. L’Outil en main : entre convention et assemblée générale

Mercredi dernier était un jour important pour les responsables, les artisans-formateurs bénévoles, les enfants et leurs parents, au local de l’Outil en main. En effet, après la signature d’une convention liant de façon encore plus formelle la Chambre des métiers et de l’artisanat, représentée par son président Pierre Azémar, et l’association (notre édition du 17 novembre), avait lieu l’assemblée générale de l’OEM, en présence bien sûr de Pierre Azémar, mais aussi de Jacques Douziech représentant le maire d’Onet (qui leur prête le local), M. Fournier pour les Kiwanis (l’association ayant participé au salon du chocolat) et M. Cazals, représentant la Fénarac 12 (les artisans et les commerçants à la retraite).

Le président Gérard Marty a tenu à remercier le Conseil Départemental, le CA, l’entreprise Daniel Moquet (Christophe Cherici), Confort 3 000 et Talazac, qui ont permis l’achat d’un ordinateur. Le CPSTI a aussi été remercié pour sa participation à des achats pour les ateliers, M. Bessaou (Leclerc) pour sa participation aux ateliers cuisine et pâtisserie, participation qui sera reconduite en 2024 et enfin la CMA pour sa subvention : l’une des suites de la signature de la convention. Cette année, l’Outil en main accompagne 30 enfants de 9 à 14 ans (7 filles et 23 garçons) en deux groupes de 15 enfants, avec la participation de 28 bénévoles qui sont présents tous les mercredis et sur les salons. Une équipe de bénévoles qu’il faudrait sans aucun doute étoffer. Il s’agit de pouvoir donner deux heures de son temps par semaine, pour faire partie de l’aventure dans une ambiance conviviale et un partage entre générations. Avec un bilan financier présenté sain et équilibré, l’assemblée s’est terminée autour du verre de l’amitié avec les parents qui, de l’avis des responsables, auraient pu être un peu plus nombreux, les bénévoles et les invités.

Pour mémoire, le 30 novembre à 14 h 30, la Fénarac 12 organise une réunion avec les interventions de la Carsat et de la CPAM, à la CMA de l’Aveyron, contact : 05 65 42 23 61.