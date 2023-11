Chasse : quand et comment sera-t-il possible d'acheter en 2024 des munitions dans les bureaux de tabac ?

Début 2024, des munitions de chasse pourraient être vendues dans les bureaux de tabac. Mais dans quelles conditions ?



L'annonce a été faite ce mercredi 22 novembre par le chef du service central des armes et explosifs au secrétariat général du ministère de l’Intérieur.

Si Jean-Simon Mérandat avait expliqué sur le site Chassons.com que ces ventes seraient autorisées dès le 1er janvier 2024, Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, évoque, quant à lui une mise en place à partir du premier trimestre 2024.

Des munitions pour quelles catégories d'armes ?

Le ministère de l'Intérieur explique que cette vente portera sur " la seule vente de munitions des catégories C (pour la chasse principalement) et D (munitions variées dont l'acquisition est libre aux majeurs)." La catégorie D peut être achetée et détenue librement.

Une autorisation de vente dans quelles conditions ?

Pour être habilité à vendre des munitions de chasse, les buralistes devront dans un premier temps suivre une formation de deux jours, conclue par un examen.

Leur certification en main, ils devront, dans un second temps demander un agrément pour la vente de munitions auprès du préfet ainsi qu'une autorisation d'ouverture de commerce, délivrée également par le préfet, après avis du maire de la commune.

Tous les chasseurs pourront-ils acheter des munitions au bureau de tabac ?

La réponse est non. Seuls les chasseurs inscrits au SIA (système d'information sur les armes) pourront acheter des munitions de cette manière. Jean-Simon Mérandat qui a supervisé la mise en place du SIA a ainsi expliqué mercredi 22 novembre que les chasseurs devront l'être avant le 31 décembre 2023.

Et de rappeler dans le même temps, que ceux qui ne s’y plieraient pas avant la date fatidique risquent ainsi de se faire saisir leurs armes.

La France compte actuellement 1 million de chasseurs actifs.