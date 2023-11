Aveyron : Rosa Batut, la doyenne de Saint-Amans-des-Cots, nous a quittés à 104 ans

C’est dans le recueillement que toute la famille et ses proches ont rendu un dernier hommage à Rosa Batut, née Panissier, décédée le 30 septembre à l’âge de 104 ans.

Ils sont venus nombreux à l’église de Saint-Juéry d’Authun où elle avait souhaité être enterrée près d’Henri Batut, son mari. Rosa Panissier est née le 8 mai 1919 aux Tours, commune de Saint-Amans-des-Côts et c’est tout naturellement qu’elle rencontre Henri Batut de Saint-Juéry d’Authun, de la même ville.

De leur union, naîtront trois enfants, puis ce seront trois petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants qui viendront égayer la famille. Rosa avait une vraie passion pour son jardin. Sa vie active se partage au côté de son mari Henri, agriculteur, décédé en mars 2000.

Rosa a su traverser les époques et faire preuve d’une grande sagesse avec une jeunesse de cœur qui l’a accompagné jusqu’à son dernier jour.

La famille remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa peine et en particulier le directeur et tout le personnel de l’Ehpad Sainte-Thérèse à Laguiole ainsi que le docteur Hébrard pour leur gentillesse et leur dévouement.