Onet-le-Château. Les adhérents n’ont pas boudé le gaillac nouveau

Une bonne centaine de membres de la Bonne Entente, après quelques parties de belote acharnées pour les uns et quelques séries de danses endiablées pour les autres, se sont retrouvés pour faire honneur à l’une des traditions bien ancrées de fin d’année, la dégustation du vin nouveau. Et même avec deux jours de retard sur le calendrier, le gaillac nouveau a coulé à flots (mais avec modération) tout comme les jus de fruits qui, accompagnés de fouaces bien dorées et encore tièdes, en ont fait un goûter amélioré plus que parfait. Sans parler de leur rencontre bihebdomadaire pour les cartes et jeux de société ou tous les mardis pour la danse, le prochain rendez-vous de la Bonne Entente sera le mardi 19 décembre, à Pont-les- Bains, pour le repas de Noël…