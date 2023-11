Bozouls. Quand l’avenir olympique fédère les associations sportives de la commune

L’avenir olympique bozoulais omnisports (Aobo) a pour but d’aider à la création et à la gestion des associations sportives, coordonner les associations sportives locales et développer toute action visant à un renforcement de leur cohésion, conseiller et assurer une information à la vie associative sportive, gérer la subvention municipale et sa trésorerie propre.

Un fonctionnement particulier et unique qui a permis à l’association de signer une convention pour quatre années avec la mairie ; elle s’engage à faire un compte rendu et bien gérer la répartition des subventions accordées par la municipalité.

Avant d’annoncer, lors de l’assemblée générale devant les dirigeants des associations, les subventions à chaque association sportive, Christian Cussac (président de l’Aobo) a souligné que la municipalité met à disposition deux minibus pour les activités. Il en est de même des salles de réunion de la salle des fêtes qui sont mises gracieusement au service des associations bozoulaises qui peuvent également bénéficier pour leur manifestation des panneaux lumineux de la ville pour leur annonce. Le nombre d’enfants a augmenté cette année passant de 261 à 304.

Le bureau est reconduit

Le bureau est reconduit Christian Cussac président ; Bernard Viguié trésorier et Patrick Masson au secrétariat. Le compte financier reste positif. Répartition des subventions : Basket 3 580 € ; Cavaliers du Causse : 2 716 € ; Entre Causse et Dourdou : 726 € ; Football : 3 726 € ; Karaté : 1 868 € ; Pétanque : 480 € ; Quilles de huit : 2 114 € ; Tennis : 1 208 € ; Tennis de table : 714 € ; Tir à l’arc : 804 € ; ULM : 636 € ; Volley : 514 € ; Bozsport nature : 546 € ; Mailet Bozoulais : 514 € ; 100 % fitness : 636 € ; Danse corps : 3 580 €, (le judo en cours de création sera doté de 480 €).

La réunion s’est clôturée par le verre de l’amitié.