Olemps. Un nouveau président pour le club de foot

Il est venu au club de foot d’Olemps par sa fille il y a un an et demi seulement et a été rapidement sollicité par Sébastien Fabre, le responsable de l’école de foot, pour reprendre la présidence, les 2 co-présidents précédents souhaitant passer la main. Mais Julien Alvergne n’est pas un novice pour autant, lui qui a joué dans différents clubs depuis tout petit. Aussi, "la partie sportive, je connaissais, mais pas la partie administrative que j’ai découverte". Et qui, finalement, n’est pas pour lui déplaire !

Depuis sa prise de fonction en juillet le travail n’a pas manqué pour lui, son secrétaire, Thibault Serres et son trésorier Rémi Sauvaire avec la mise en place des commissions (animations, sponsors, communication, équipement et gestion des terrains).

L’école de foot est en légère augmentation et il y a des équipes représentées dans toutes les catégories, de 7 à 17 ans, chez les garçons.

À noter la disparition de l’équipe U18 filles. Seule perdure l’équipe senior dames.

Chez les seniors hommes, deux équipes cette année : une en D2, l’autre en D4.Si l’équipe fanion a fait un très bon début de saison, la 2 a galéré dans un premier temps mais la tendance semble s’inverser. D’autre part, Olemps est toujours en lice pour la Coupe d’Aveyron.

"Il y a eu du mouvement cette année" constate Julien Alvergne. "On a recruté pour tenter de faire monter l’équipe car on n’est pas à notre niveau". Ses ambitions pour le club ? "Aller le plus loin possible mais rester toujours humble et mesuré !".