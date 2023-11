Neige et verglas : 13 départements placés en vigilance jaune, voici les prévisions pour la semaine

La vigilance s'étend notamment à trois départements en Occitanie pour mardi et mercredi.

Météo France place 13 départements en vigilance jaune pour un risque de "neige-verglas" ce mardi 28 novembre 2023, essentiellement dans l'est et le centre du pays. La vigilance ne quitte pas les Alpes depuis ce week-end, sont concernés le Doubs, le Jura, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et la Drôme, mais s'ajoutent à présent l'Aveyron, le Tarn, le Lot, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne.

13 départements en vigilance neige-verglas ce mardi. Météo France

Le nombre devrait évoluer mercredi 29 novembre : Météo France place préventivement 20 départements en vigilance jaune "neige-verglas" pour toute la matinée ainsi que le début de soirée. La faute à des températures très fraîches qui pourraient favoriser l'apparition de plaques de gel, la prudence sera de mise sur la route dans les départements concernés.

20 départements en vigilance neige-verglas ce mercredi. Météo France

Où il va neiger jeudi et vendredi

La neige devrait venir se déposer jusqu'en plaine cette semaine, même si cela ne sera pas toujours en grande quantité. Des chutes de 1 à 2 centimètres sont par exemple attendues dans les Ardennes, la Champagne et la Lorraine ce mercredi.

Mais dans la nuit jusqu'à jeudi, "les précipitations rencontreront l'air froid" et la neige devrait apparaître en plaine en Bourgogne-Franche-Comté et dans la région Grand Est. Jeudi toujours, la pluie va tomber sur la moitié sud du pays, accentuant les chances que la neige prenne le relais à partir de 2 000 mètres d'altitude en montagne... mais aussi en plaine dans la soirée "entre l'intérieur de la Normandie, le nord du Centre-Val de Loire, le sud de l'Île-de-France, puis de manière plus importante sur le quart nord-est jusqu'en matinée de vendredi".

Météo France précise aussi que "selon le scénario le plus probable, on n’attend qu’une couche de l’ordre de 1 à 2 cm entre Normandie et sud du bassin parisien, généralement hors agglomération. Plus à l’est, les quantités devraient être par endroits plus importantes".

À partir de samedi, les températures vont rester sous les normales de saison mais un retour des éclaircies devrait exclure des chutes de neige.