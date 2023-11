COP28 : La crise climatique, l'une des grandes préoccupations des Français

(ETX Daily Up) - À l'occasion de la COP28 qui s'ouvre jeudi 30 novembre à Dubaï, la Fondation Jean Jaurès et la Banque européenne d'investissement ont sondé les Français sur les sujets environnementaux et sociétaux qui les préoccupent le plus. Sans surprise, l'inflation et la crise climatique arrivent en tête de leurs inquiétudes.

"Après une nouvelle année difficile marquée non seulement par l’inflation, mais aussi par des vagues de chaleur et des sécheresses historiques, la population française a pris conscience avec acuité de l’impact profond des changements climatiques et de la nécessité d’une action immédiate en France et dans le monde", écrivent d'emblée la Fondation Jean Jaurès et la Banque européenne d'investissement, commanditaires de l'enquête réalisée par BVA et dont les résultats sont dévoilés la veille de l'ouverture de la COP28. L'enquête a sondé plus de 30.000 citoyens originaires des 27 pays de l'UE, ainsi que d'autres pays du monde (dont les États-Unis et la Chine), à partir de 35 échantillons de populations nationales âgées de 15 ans et plus. En France, l'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1000 personnes.

L'augmentation du coût de la vie est le premier facteur d'inquiétude mentionné par les sondés à travers le monde. En France, 70% des personnes interrogées considèrent l'inflation comme le défi principal auquel est confronté leur pays (soit 2 points de plus que la moyenne de l’Union européenne). L’impact des changements climatiques (45%) et la dégradation de l’environnement (28%) viennent juste après : 61% des personnes interrogées les considèrent comme une préoccupation majeure (soit 11 points de plus que la moyenne de l’UE).

Peu de Français font confiance aux pouvoirs publics pour réduire les inégalités

Dans l'ensemble, 68% des Français interrogés estiment que "le passage à une économie neutre pour le climat ne peut s’opérer que si l’on règle en parallèle la question des inégalités sociales et économiques". Dans cette logique, les Français sont sensibles et favorables à un vaste ensemble de mesures : 68% considèrent par exemple que leur pays devrait indemniser financièrement les pays en développement pour les aider à lutter contre les changements climatiques (soit 8 points de plus que la moyenne de l’UE et 10 points de plus qu’en Allemagne).

Les Français semblent toutefois montrer un peu moins d'engouement lorsqu'on leur demande s'ils seraient prêts à payer des impôts sur le revenu plus élevés pour aider les ménages aux revenus faibles à faire face au coût d’une transition écologique. Si 53% répondent "oui" (soit 6 points de moins que la moyenne de l’UE), 41% accepteraient d’y consacrer entre 5% et 2% de leurs revenus en plus, tandis que 12% disent qu'ils pourraient y consacrer entre 5% et 10%.

Par ailleurs, 75% des sondés se disent favorables à l’arrêt des subventions et des allégements fiscaux pour le secteur de l’aviation et toutes les entreprises qui ont recours aux combustibles fossiles. Mais seulement 40% des personnes interrogées disent avoir confiance en la capacité des pouvoirs publics d'adopter des politiques qui permettent à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre les inégalités sociales. Un chiffre qui s'avère similaire à la moyenne européenne (38%).