Neige, pluies intenses, vent : 21 départements en vigilance ce mercredi, 44 pour la journée de jeudi

On fait le point sur les prévisions de mercredi soir et de la journée de jeudi.

Un "refroidissement de la masse d'air" se fait clairement ressortir depuis quelques jours et va se poursuivre, alors que la neige arrive en basse altitude dans plusieurs régions, annonce le bulletin de Météo France.

Pour la soirée de ce mercredi 29 novembre 2023, 21 départements ont été placés en vigilance jaune dont six pour un risque de "neige-verglas" : Saône-et-Loire, Jura, Ain, Savoie, Haute-Savoie et Hautes-Alpes. Le total de départements concernés par la neige va passer à 26 pour toute la journée de jeudi 30 novembre :

26 départements en vigilance neige-verglas ce jeudi. Météo France

"En remontant vers le nord Franche-Comté et le sud Alsace en fin de nuit et matinée de jeudi, les chutes de neige sont plus significatives et la tenue au sol est meilleure. On attend jusqu’à 5 cm environ dans les secteurs de Belfort et Mulhouse", indique Météo France.

À noter que six départements sont en vigilance jaune avalanches ce jeudi toute la journée : Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritime.

De fortes pluies attendues jeudi

La pluie s'invite également sur une partie du pays en cette fin de semaine. Mercredi soir, une vigilance jaune pour risques de crues est toujours activée dans 14 départements : Pas-de-Calais, Nord, Oise, Aisne, Ardennes, Marne, Savoie, Isère, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Dordogne, Corrèze et Lot.

En plus des risques de crues, 8 départements vont passer en vigilance jaune "pluie-inondation" ce jeudi : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Cantal, Corrèze, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie.

8 départements en vigilance pluie-inondation ce jeudi. Météo France

Des vents particulièrement forts sont aussi attendus dans le Puy-de-Dôme, le Rhôbe, l'Ainet l'Isère dans la matinée de jeudi jusqu'à 9 heures.

44 départements concernés par une vigilance jaune ce jeudi. Météo France

Les prévisions pour le week-end

"Vendredi, tandis que l’épisode neigeux se poursuivra sur les Alpes avec une baisse des limites pluie-neige, quelques faibles précipitations neigeuses seront encore possibles le matin vers le Perche. Un peu de neige est attendue en journée sur les Pyrénées et le Massif central au-dessus de 900 à 1100 mètres", anticipe Météo France.

On devrait connaître moins de précipitations dans le week-end, mais les températures resteront toujours en dessous des normales de saison.