Aveyron : les artisans misent sur la rénovation énergétique et vers les solutions de demain

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) de l’Aveyron s’est retrouvée, à Sainte-Radegonde, pour son assemblée générale. Un événement rempli de résolutions et d’optimisme face aux difficultés actuelles.

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) de l’Aveyron fête ses 78 ans et rien de mieux qu’une assemblée générale, organisée à Sainte-Radegonde, pour faire un point sans "bla-bla".

En guise de rappel, la Capeb possède "l’énergie et l’expertise pour mieux représenter les entreprises de l’artisanat du bâtiment, pour adapter les évolutions réglementaires à leur réalité, pour accompagner les professionnels face aux enjeux sociétaux, aux pénuries et à la hausse des prix". Une organisation "pleine de ressources parce que rien n’est jamais simple", a-t-il été rajouté.

La soirée a été bien chargée pour Jean-Christophe Repon, président confédéral, et les 120 adhérents présents : le bilan de l’année 2022, la mise au point de Patrick Bounhol, le président de la Capeb Aveyron, sur le désengagement de l’État et, pour finir, le lancement de la nouvelle application gratuite, "GME 3 clics".

D’après les différents intervenants, l’année 2022 a été "particulièrement difficile pour les entreprises artisanales du bâtiment qui ont évolué dans un contexte tendu mettant à rude épreuve leur capacité de résilience". Des activités ont ainsi été menées par la Capeb pour préserver l’activité du secteur. Elle a mis en l’observatoire des prix des matériaux, la tenue des Assises du bâtiment, le lancement d’une mission de réflexion sur la transparence des prix pratiqués au sein de la filière du bâtiment par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le bouclier tarifaire pour les entreprises de moins de 10 salariés ainsi que la création d’un mouvement sans précédent de solidarité économique.

Application GME 3 clics L’application gratuite GME 3 clics propose, notamment, des chantiers entre collègues où chacun prend ce qui l’intéresse. Elle permet également de se faire connaître auprès d’un réseau d’entreprises artisanales et d’accéder à des marchés qui nécessitent l’intervention de plusieurs métiers.

Des perspectives pour 2024

Elle a poursuivi, cette année, sa forte mobilisation "grâce à des propositions très concrètes déjà sur la table à commencer par celles qui permettront de booster la rénovation énergétique". Comme faciliter la mise en œuvre des groupements momentanés d’entreprises pour les artisans du BTP afin de favoriser leur accès à des travaux de plus grande ampleur et de répondre aux attentes des clients, mais également "généraliser la TVA à 5,5 % à l’ensemble des travaux de rénovation" et enfin créer un prêt garanti "vert" pour financer l’investissement colossal que demande la rénovation énergétique. Outre ces premières propositions, la Capeb est mobilisée sur deux questions sociales majeures, "la question de la représentativité patronale et celle des organisations de salariés pour un dialogue social apaisé dans le secteur du bâtiment".

Patrick Bounhol a enfin avancé quelques pistes pour 2024, notamment "travailler en collaboration avec les sapeurs-pompiers pour une meilleure vitalité, aider au maintien des populations sur le milieu rural et agir sur l’eau". Et de conclure, sans détour : "Le but de la Capeb, c’est être au top avec nos adhérents, les aider au mieux puisque nous sommes une famille. On a besoin des uns et des autres. Nous sommes comme une équipe, tout ce qu’on peut faire pour l’intérêt collectif on le fera ! Et on restera toujours positif face à l’État qui nous dit “démerdez-vous !”, parce que dans ma vie, j’ai une devise : l’optimisme, c’est comme le vent, quand il n’y en a pas, tu n’avances pas".