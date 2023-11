Luc-la-Primaube. La Boule joyeuse lucoise, un club de pétanque en bonne santé

La Boule joyeuse lucoise présidée par Laurent Mercadier a tenu son assemblée générale à l’espace animation de Luc, en présence de nombreux licenciés et de Laurent Portal, conseiller municipal délégué aux sports. Une minute de silence a été observée en hommage à Gilbert Béteille décédé en mai dernier.

La saison 2023 a été riche en participation aux diverses compétitions notamment aux championnats du district de Rodez. Malheureusement une seule équipe est sortie des poules en triplette. Lors de la première édition du challenge du Ségala, la Boule Joyeuse Lucoise s’est imposée dans le concours C avec une implication de presque tous les joueurs. Côté financier, Fabrice et Aurore ont présenté une trésorerie très saine du fait de l’organisation de deux championnats au boulodrome de Calzins. Le challenge 2023 a été calculé sur une base de 20 vendredis. Ont été retenus les 10 meilleurs scores de chaque joueur et joueuse possédant une licence ou une carte de membre. Au classement, Alain Rousselot devance Alphonse Cardoso, Laurent Mercadier et Patrick Lacroix. Au niveau de l’assiduité, Alain Rousselot a participé à 19 concours sur 20 !

Voici la composition du bureau pour la saison 2024 : président Laurent Mercadier, vice-président Jean-Jacques Bonnefé, secrétaire Cristopher Swidezuk, secrétaire-adjoint Delphine Julhes, trésorier Fabrice Andrieu, trésorière adjointe Aurore Ginestet, commission technique Alain Rousselot, Maurice Arlabosse, Daniel Vergnes, Kilian Vergnes.