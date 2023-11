La marque de prêt-à-porter Kookaï a trouvé un repreneur : 16 magasins et 70 emplois sont sauvés

Voici le repreneur qui a été retenu pour sauvegarder l'enseigne Kookaï.

La marque de prêt-à-porter Kookaï a été cédée au groupe français Antonelle-Un jour ailleurs, a tranché le tribunal de commerce de Paris ce jeudi 30 novembre 2023. Kookaï était en redressement judiciaire et était dans l'attente d'un éventuel repreneur depuis le 15 septembre.

Un communiqué de l'enseigne précise que le groupe français se trouvait "face à six autres concurrents" pour reprendre Kookaï. "Le groupe a présenté l'offre la plus favorable pour l'entreprise puisqu'il reprend 16 magasins, 17 corners et préserve également 70 emplois".

La liste de ces magasins sauvés n'est pas encore connue. L'enseigne Kookaï possède 121 établissements, 16 boutiques et 17 corners seront donc sauvés. La marque compte également 170 employés sur le territoire, 70 seront préservés.

La crise des marques de prêts-à-porter

Au lendemain de la crise sanitaire liée au Covid-19 et en plein contexte d'inflation, les magasins de prêts-à-porter subissent une crise majeure. Camaïeu, Naf Naf, Gap, Go Sport, San Marina... Ces marques se sont retrouvées dans la tourmente et ont été placées en redressement judiciaire.

Sept candidats s'étaient manifestés pour reprendre la marque Kookaï, liste nos confrères du Figaro. Parmi les offres les plus sérieuses, GD Distribution reprenait trois baux commerciaux pour 200 000 euros, le groupe Beaumanoir (qui possède Caroll, Morgan Cache Cache, Bréal, Bonobo...) reprenait 26 emplois et 8 magasins pour 600 000 euros.

Le groupe Antonelle-Un jour ailleurs a finalement été retenu. Son président Samy Cohen a réagi par voie de communiqué : "on est très contents d'avoir repris cette marque et éviter ainsi sa disparition. C'est une marque que nous avons connue dans notre jeunesse et que nous affectionnons particulièrement. Nous allons tout faire pour lui redonner ses lettres de noblesse". Samy Cohen annonce son ambition de "redéployer un parc de magasins" Kookaï en France puis en Europe dans les mois à venir.