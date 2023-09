Camaïeu, Pimkie et maintenant Naf Naf : pourquoi les enseignes de prêt-à-porter s'effondrent les unes après les autres ?

Dernier épisode en date, Naf Naf est placé en redressement judiciaire.

C’était attendu, c’est désormais officiel : Naf Naf est placé en redressement judiciaire mercredi 6 septembre 2023. En grande difficulté, l’enseigne de prêt-à- porter en avait fait elle-même la demande le 31 août.

En cause, notamment, d’importants "arriérés de paiement de loyers" accumulés durant la crise sanitaire. L’entreprise, qui emploie actuellement 660 salariés en France et détient 131 magasins, n’est pas la seule enseigne à faire face à la crise qui touche actuellement les anciennes enseignes florissantes du prêt-à-porter.

Ces derniers mois, nombre d’entre elles ont bu la tasse, comme Camaïeu, dont les 514 boutiques ont mis la clé sous la porte. Pimkie, Gap ou encore Don’t Call Me Jennyfer, pour ne citer qu’elles, vacillent également les unes après les autres.

Covid-19 et crise du pouvoir d'achat

Plombées par la pandémie et la crise du pouvoir d’achat, jugées parfois démodées, les chaînes de magasins à la française ont été distancées par Zara, H & M et Primark et achevées par des nouvelles tendances, comme celle du vêtement seconde main, sur laquelle surfe le site Vinted, lui-même concurrencé désormais par Pre Owned de Zara.

Mais aussi les petits prix de la marque chinoise Shein qu’un grand nombre de Français s’arrachent désormais. "Cette machine (Shein, ndlr) est en train de bouleverser la distribution en France. Naf Naf tombe et les autres sont aussi tombés à cause de cette machine de guerre", estime Yann Rivoallan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, cité par BFMTV.