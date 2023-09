L'enseigne française Naf Naf placée en redressement judiciaire, de nombreux magasins menacés de fermeture

Après Camaïeu, Kookaï ou encore Kaporal, une nouvelle enseigne de prêt-à-porter se retrouve en grande difficulté.

La célèbre enseigne française de prêt-à-porter féminin Naf Naf a été placée en redressement judiciaire ce mercredi 6 septembre 2023, a ordonné le tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Les dettes se sont accumulées, notamment celles des loyers impayés durant la crise du Covid-19 où les commerces ont souffert de ne pouvoir ouvrir.

La marque bénéficie d'une période d'observation de six mois renouvelable pour tenter de reprendre la situation en main. En attendant, une vingtaine de magasins pourraient fermer selon Angélique Idali, secrétaire du CSE et déléguée syndicale CFDT. Elle confie à l'AFP que les salariés "attendent la liste" et communique leur "énorme inquiétude".

660 salariés et 131 magasins dans l'incertitude

Dans un communiqué de presse envoyé à l'AFP, l'enseigne Naf Naf explique se retrouver dans cette situation après "les manifestations à répétition des gilets jaunes puis contre la réforme des retraites" dès 2018, puis par la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie, des matières premières et du transport, les plusieurs mois de fermeture pendant les confinements liés au Covid-19, ainsi que par "la concurrence étrangère dont les moyens de production discutables lui offrent une compétitivité déloyale".

L'enseigne, lancée par deux frères, a été créée en 1973. Elle emploie aujourd'hui 660 salariés en France et possède 131 magasins sur le territoire. Les inquiétudes sont grandes quand on sait que de nombreuses marques n'ont pas pu se relever des difficultés citées plus : Camaïeu, Kookaï, Burton of London, Gap France, André, San Marina, Kaporal, Don't Call Me Jennyfer, Du Pareil au Même ou encore Sergent Major.