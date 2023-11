Espalion. Le club de yoga Pradipika compte 80 adeptes

L‘association de yoga Pradipika Aveyron de Saint-Côme-d’Olt a tenu dernièrement son assemblée générale dans les locaux du restaurant Le Biobab d’Espalion.

Pour la saison écoulée, l’association a compté quatre-vingts adhérents. Pour satisfaire tous les goûts, les cours proposés ont été répartis comme suit : six cours de 1 h 30 les lundis, mardis et mercredis, un cours de 2 h 45 le mercredi (2 fois par mois), un cours de 2 h 45 le mercredi (1 fois par mois), une méditation de 2 heures le jeudi (8 dans l’année).

À cela s’est ajoutée en janvier une randonnée suivie d’une visite de l’atelier du Réquista, en juin une visite guidée du jardin de Villecomtal suivie d’un pique-nique et une visite du maraîchage de Flavie et Étienne à St-Côme.

Cette année, les plannings des cours sont inchangés à l’exception de la méditation. Il reste encore des places disponibles et il est possible de débuter en cours d’année. L’association a remercié les personnes présentes, la mairie de Saint-Côme-d’Olt pour la subvention, l’école Sainte-Marie pour le prêt de la salle, et le Biobab pour la tenue des AG.