Trémouilles. Quilles : le temps des récompenses

En recevant les récompenses à l’issue du concours d’automne de quilles organisé par le club SQT, les premières équipes ont validé leurs bonnes prestations. Sur cinq manches, dont quatre comptabilisées, joueurs licenciés et non licenciés se sont montrés motivés sans oublier la convivialité qui fait de ces rencontres de bons moments sportifs.

Mais maintenant, pour Laurent et Kader de Montseigne, Éric et Victor de Pont-de-Salars, Laure et Delphine d’Inières, Caroline, Chloé, Pauline et Martine de Trémouilles, place à un peu de repos pour ensuite aborder d’autres compétitions après les fêtes de fin d’année. Et c’est Paul-Henri, secrétaire du club, qui a remis à chacun les lots garnis de belles surprises. Par ailleurs, l’assemblée du Sport Quilles de Trémouilles aura lieu le vendredi 15 décembre à 20 h 30 à la salle de la chasse et des associations.