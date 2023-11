Estaing. Une causerie sur les écrits d’Henri Bélières

Le Souvenir Français de l’Aveyron, le comité d’Estaing-Espalion et la Maison de la Paix d’Estaing ont organisé dernièrement une causerie à la salle d’animation d’Estaing. Sous le titre "Guerre ou pas guerre", des extraits du Journal écrit "au jour le jour" en 1914 par Henri Bélières ont été lus par son arrière-petit-fils, Daniel Schira. Ils étaient assortis d’explications historiques et de nombreuses illustrations présentées par Nicole Schira, enseignante émérite à l’Université Paul-Valéry de Montpellier et déléguée générale du Souvenir Français de l’Aveyron.

Ébéniste compagnon du Tour de France dans les années 1870, Henri Bélières fut ensuite un hydro électricien passionné qui créa l’usine électrique de Laguiole en 1903. Les difficultés de la mise en place de cette usine ont été rapportées, notamment à partir d’extraits du journal local (Bulletin d’Espalion) de 1900. Ses réflexions sur les événements qui précédèrent la Première Guerre mondiale apportent une vision géopolitique tout à fait étonnante pour l’époque, surtout vue depuis Laguiole. Clin d’œil à l’actualité tragique d’aujourd’hui, où c’est plus souvent "guerre" que "pas guerre", ce récit a conduit des assistants très intéressés de la défaite française de 1871 à la déclaration de guerre du 3 août 1914, à travers les conflits et les antagonismes latents des quatre décennies précédant le conflit lui-même.

Il a même été question de la bière chinoise Tsing Tao, présente dans les restaurants asiatiques d’Europe, vestige de la base navale établie en Chine par les Allemands en 1897.

Une causerie intéressante et suivie par une assemblée passionnée par l’Histoire.

On peut se procurer l’ouvrage "La guerre franco-allemande en 1914, Notes écrites au jour le jour par Henri Bélières à Laguiole" auprès du Souvenir Français de l’Aveyron (dgsf12@laposte.net) ou au 06 63 82 49 64.