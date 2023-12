Salles-Curan. La MJC part à la recherche de bénévoles

Mercredi 29 novembre se tenait l’assemblée générale de la MJC en présence de Geneviève Bannes et de Colette Rolland, représentant la municipalité. La présidente Marion Terral donnait le compte rendu de la saison 2022-2023 et annonçait le chiffre éloquent de 167 adhérents (52 enfants et 115 adultes) soit 28 de plus que l’année précédente, dispersés dans les différents clubs : musique, danse contemporaine, chants enfants, chorale adultes, judo, rollers, fitness, pilâtes, stretching, yoga, marche rapide, scrabble, couture, anglais adultes, soutien anglais enfants, sophrologie, yoga enfants. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges : impossible de s’ennuyer à Salles-Curan, même l’hiver ! Marion remerciait tous les acteurs, professeurs, moniteurs, animateurs bénévoles pour leur implication dans la vie de la MJC et plus largement dans celle du village. La trésorière Céline Friot présentait et commentait le bilan financier. Elle remerciait les municipalités qui accordent une subvention, Salles-Curan bien sûr, mais aussi celles qui comptent des adhérents MJC parmi leurs administrés, Curan et Castelnau-Pegayrols. Malgré ces subventions et les 167 cotisations, les comptes affichent un déficit de 3 101,16 € s’expliquant ainsi : recettes 32 257,00 € / dépenses 35 358,16 €. Il faudra donc équilibrer le budget sans augmenter les cotisations ni le prix des cours, qu’ils soient pour les adultes ou pour les enfants. Le débat tournait alors aux interrogations : quelle animation pour renflouer les caisses de la MJC ? Chacun des participants donnait son idée, spectacle, concert, quine, thé dansant… ou bien se rapprocher des autres associations du village, dans l’espoir de trouver davantage de bénévoles pour "donner un coup de main". En effet, sur les 115 adultes adhérents à la MJC, peu nombreux étaient ceux qui assistaient à l’assemblée générale, preuve sans doute qu’ils font une entière confiance aux membres du bureau. C’est sans doute sympathique certes, mais quand même, pour les bénévoles c’est décevant, voire épuisant ! Le public les encourageait donc à tenir bon, avant de se retirer pour laisser le conseil d’administration composer le nouveau bureau.

À noter l’entrée au conseil d’administration de Kévin Goubert. Le bureau : présidente : Marion Terral ; vice-présidente : Céline Le Bihan ; secrétaire : Isabelle Raynal ; trésorière : Céline Friot ; trésorière adjointe : Yolande Joulié.

Les nouveautés 2023-2024 : cours de danse "Street dance et dance hall" (danses urbaines cubaines et jamaïcaines) le vendredi à 19 heures. Yoga doux le mardi à 10 heures.

Pour plus d’informations, consulter face book ou le site internet www.mjcsallescuran.fr