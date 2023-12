Le Nayrac. Un spectacle apprécié de tous

La compagnie millavoise "La brebis égarée" présentait sa création "Par quoi je me sauve" à l’Espace multiculturel. Après des ateliers de médiation avec les collèges de St-Mathieu de Laguiole et Denayrouse d’Espalion, le spectacle avait lieu pour les collégiens en cours d’après-midi et pour le public en soirée. C’est une plongée dans l’Amérique des années 70 à nos jours à travers le portait intime d’un musicien, mais c’est aussi la traversée de ce pays où des évocations historiques avec des images d’archive et d’enregistrements sonores ponctuent le "voyage". D’autres moments sont réservés à la musique, à la danse, au chant, aux jeux de scène… S’ajoute le talent des artistes qui fait de ce spectacle un vrai moment d’émotion et de partage pour le public.