Espalion. "20 000 lieues sous les mers" cet après-midi au Rex

"20 000 lieues sous les mers", de Jules Verne, adapté et mis en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq (durée 1 h 30), avec les comédiens de l’Académie française, dans le cadre de l’opération Théâtre au cinéma, passe sur l’écran du Rex, ce dimanche à 16 h 45. "Après le naufrage d’un navire à la poursuite d’un monstre marin redoutable, le professeur Aronnax, son fidèle domestique Conseil, et Ned, un harponneur, sont faits prisonniers à bord d’un mystérieux sous-marin nommé le Nautilus. Le Capitaine Nemo, aux commandes du vaisseau, refuse de leur rendre leur liberté et leur fait découvrir les secrets des profondeurs marines".