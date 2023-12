Basket-ball : Rodez montre un sacré caractère à Mantaille !

Pour le compte de la 11e journée en Nationale 3 masculine, Rodez a battu Mantaille dans la Drôme, ce samedi, au prix d'une performance tout en abnégation.

"C’était une guerre de tranchée. Avec beaucoup de joueurs à cinq fautes, des petites blessures, un arbitrage pas favorable. " La voix encore cassée, Matija Sagadin, le coach du Rodez basket Aveyron, a apprécié la performance des siens, ce samedi soir. "Une grosse bataille" a-t-il encore dit, en sortant du parquet, à Mantaille, dans la Drôme à mi-chemin entre Lyon et Valence. Un succès 70-74, le 8e en 12 duels cette saison, qui le laisse lui et ses ouailles regarder toujours plus vers le haut du classement, puisque leaders provisoires (avec un match de plus).

Surtout, ce samedi, c’est "la rage des garçons" qui a fait la différence a en croire le technicien, quand menés après le troisième quart-temps et même toujours à – 4 à quatre minutes de la fin, ils ont renversé la donne dans le money time pour basculer avec + 4 à l’abord de la dernière minute de jeu.

Là, Gelin, balancé plusieurs fois au lancer franc, n’a pas tremblé, auteur d’un 6/6. Avant ça, Williams avait aussi montré la voie avec une copie quasi parfaite, en défense comme en attaque, avec d’ailleurs 26 points.

De quoi rentrer avec des certitudes toujours plus fortes et une confiance gonflée à bloc au moment de recevoir, samedi prochain, l’équipe au deuxième meilleur ratio de la poule, la réserve d’Andrézieux. Réjouissant !