Rugby : Millau au révélateur d’un cador

Le Som accueille Palavas-Lunel, dimanche 3 décembre à 15h15, pour un choc entre dauphins qui permettra d’en savoir un peu plus dans la course aux premières places.

En recevant dimanche 3 décembre (15 h 15) Palavas-Lunel, Millau s’attaque à un très gros morceau. En effet, la formation héraultaise, qui partage la deuxième place avec les Aveyronnais, compte sept victoires pour une défaite à Castanet, le leader. Et elle ne manque pas d’ambition cette saison.

Un nouveau président est arrivé, a doublé le budget par du mécénat personnel et souhaite monter dès cette année en Fédérale 1, en ayant recruté une vingtaine de joueurs, pour la plupart issus du niveau supérieur ou des jeunes montpelliérains. Selon les termes du dirigeant, l’objectif est "d’être à Montpellier ce que Blagnac est au Stade Toulousain".

Une revanche à prendre

Pour le manager palavasien Philippe Garriguenc, ce déplacement en Aveyron est un bon test pour ses troupes, qui s’étaient déjà imposées à Millau la saison dernière mais dans un contexte différent, et qui reviennent avec l’ambition de vaincre face à un potentiel concurrent direct.

Mais les Millavois aiment les gros défis et sont préparés en conséquence pour être à la hauteur de l’événement. Cette saison a très bien démarré pour les Somistes, avec quatre victoires en déplacement, et ils veulent continuer cette belle aventure en restant invaincus à domicile. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur leurs points forts, comme la défense proche de la ligne ou les groupés pénétrants.

Concernant l’équipe, même si quelques absents sont à déplorer (Mezair, Hinderschiett, Calvi, Unal, Calmé), le staff continue à s’appuyer sur son groupe de 30 joueurs pour constituer une équipe compétitive.

"Pas de complexe à avoir"

"L’objectif est la victoire, avec dans un coin de la tête la défaite de l’an dernier, même si nous affrontons une équipe fortement renouvelée, jusqu’au logo et au bus !, assène Baptiste Majorel, l’entraîneur millavois. Cela va être un bon match de haut de tableau de Fédérale 2. L’expérience accumulée depuis plusieurs saisons doit nous permettre de rivaliser. Nous n’avons pas de complexe d’infériorité à avoir et le fait de jouer une équipe solide et très ambitieuse va être pour nous une source de motivation supplémentaire. L’état d’esprit de mon groupe est remarquable et avec l’appui des supporters, nul doute que l’on va répondre présent."

Quoi qu’il arrive, ce match ne sera pas un tournant de la saison, car le trio de tête de la poule est très compact et restera le même à l’issue de la partie. Mais une victoire permettrait mentalement d’aborder la suite de la saison de la meilleure des manières et d’envisager une qualification aux premières places de la poule, objectif avoué du club.