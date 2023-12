Ligue 2 : vainqueur de Concarneau, jusqu’où Rodez peut-il aller ?

Vainqueur de Concarneau (2-0), samedi 2 décembre, le Raf s’est rapproché du haut de tableau. Mais il devra trouver de la continuité s’il veut rattraper le wagon de tête.

Après une série de cinq matches sans succès, les Ruthénois sont repartis dans la bonne direction, samedi 2 décembre, en battant Concarneau (2-0). Cette prestation aboutie a des aspects bénéfiques au classement.

Elle leur permet de rester dans la première partie de tableau (9es), de conserver une marge appréciable sur la zone rouge (sept points) et de se rapprocher des barrages d’accession, avec seulement trois longueurs de retard sur la cinquième place. Au point de se demander quelles peuvent être les ambitions du Raf pour la suite de la saison ?

Le point par rapport aux saisons précédente. Infographie Centre Presse Aveyron - Guillaume Verdu

"Il faut avoir de l'ambition"

Pour un club habitué à ferrailler pour conserver sa place en Ligue 2, la situation actuelle paraît déjà appréciable. Rodez peut-il espérer plus ? L’attaquant Taïryk Arconte estime que oui, lui qui a réitéré cette semaine que son équipe est mesure de jouer le top 5, comme il l’avait déjà affirmé au début de l’automne.

Interrogé à ce sujet après la victoire de samedi, l’entraîneur Didier Santini a reconnu "avoir commencé à regarder l’écart avec les équipes de devant", au moment de se renseigner sur le classement. "Il faut avoir de l’ambition, a-t-il lancé. Mais on sait que c’est un championnat très difficile, qu’on peut avoir des coups de mou."

"On s’est un peu trop laissé aller"

Son équipe en a subi un lors des cinq rencontres précédentes, avec des prestations moins abouties, même si elle n’a jamais vraiment été à côté de la plaque, à part peut-être lors de son revers à Quevilly-Rouen (3-1). "On s’est laissé un peu trop aller en se prenant pour d’autres, a reconnu Wilitty Younoussa. On a oublié de jouer dans nos principes, de faire ce qui nous permet de gagner."

Cette mauvaise série est venue rappeler que la constance n’est pas vraiment le point fort du Raf, et qu’il peut être rapidement sous la menace s’il perd son fil conducteur. "On est une équipe jeune, on a peut-être des problèmes de concentration par moments", a avancé le milieu camerounais. Une explication déjà fournie par son entraîneur ces derniers temps.

En retrouvant leur dynamisme et leur allant offensif contre Concarneau, les Ruthénois ont fait écho aux qualités qui leur ont permis de réaliser un début de saison séduisant. Avec en plus de la solidité défensive. "Ce qui m’a le plus marqué, c’est notre état d’esprit. On a été solidaire du début jusqu’à la fin pour ne pas prendre de but", a apprécié Younoussa. Une forme de progression, pour l’une des plus mauvaises défenses du championnat, qui laisse entrevoir une forme d’espoir pour la suite. À condition, évidemment, de confirmer.