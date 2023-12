Pharmacies, relais routiers : pourquoi ces lieux en France sont aussi prisés que des monuments historiques par les touristes étrangers ?

Il n'y a pas que la Tour Eiffel, les châteaux de la Loire, le viaduc de Millau et autres lieux touristiques que fréquentent les étrangers en vacances en France. Voici pourquoi les pharmacies et les restaurants pour routiers ont la cote auprès d'eux.

Les pharmacies françaises, du low-cost ou du luxe pour les Américains

A Paris, il y a la tour Eiffel, l'avenue des Champs-Elysées, le musée du Louvre, les quais de Seine, le Moulin Rouge, et... les "french pharmacies", autrement dit les pharmacies françaises. Identifiables grâce à la fameuse croix verte qui leur sert d'enseigne, les officines sont très prisées par certains touristes, dont les Américains, qui, s'ils ne viennent pas spécialement pour les visiter, ne repartent que rarement sans un souvenir acheté entre les rayons paracétamol et sirops contre la toux. Cette passion pour les pharmacies françaises ne date pas d'hier, mais elle a pris davantage d'ampleur - ou a été révélée au grand jour - sur les réseaux sociaux, où les produits des officines tricolores font régulièrement le buzz.

Sur le réseau social chinois TikTok, pas moins de 139 millions de vues pour #frenchpharmacy, mais aussi 65 millions de vues pour #frenchpharmacyskincare, et même 12 millions de vues pour #frenchpharmacyhaul. Aux yeux des Américains, qui adorent aussi nos boulangeries, les produits trouvés dans les pharmacies françaises représentent un véritable butin. La raison est simple : ils ne sont pas commercialisés aux Etats-Unis, ou y sont plus onéreux. Et cela permet également aux créateurs de contenu de présenter des cosmétiques et produits d'hygiène considérés comme "rares" ou "très recherchés", créant au passage une nouvelle émulation autour de ces 'magasins' que les Français voient eux le plus souvent comme des établissements de santé.

Les relais routiers, le patrimoine de la gastronomie française pour les Britanniques

Blanquette de veau, coq au vin, pot-au-feu, bœuf en daube, civet de lapin, paupiettes et tutti quanti, sans oublier les charcuteries en entrée et les desserts "maison" : pour les Britanniques, les relais sont le "must" de la cuisine traditionnelle française. Une enquête de la BBC parue en novembre l'affirme : "Les relais routiers sont un monument du patrimoine français qu'il faut conserver à tout prix". Avec un nombre de restaurants routiers divisé par deux en 20 ans, passant de 3 500 à 1 600, le syndicat Force ouvrière s'alarmait de ce constat en octobre dernier dans un communiqué adressé au gouvernement.

Ce sont donc les Britanniques qui volent au secours des relais routiers, nés il y a 90 ans et bastions selon la BBC de la cuisine française et de la bonne franquette, avec des plats traditionnels mitonnés sur place pour un menu à moins de 15 euros. Selon l'enquête, les Français "venaient aux Routiers parce qu’ils savaient qu’ils y trouveraient la même cuisine que celle à laquelle ils étaient habitués chez eux. Aujourd’hui, la plupart des Français ont cessé de cuisiner ainsi. Ils vont dans les routiers pour retrouver ce qu’ils ont laissé derrière eux".