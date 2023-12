Tourisme fluvial : Gaëtan Viallard est à la barre d’un bateau construit à 100 % en Aveyron

Avec Plaisance Aubrac, il propose un modèle sur-mesure réalisé par des entreprises locales.

O Paddle d’Olt. Derrière cette petite entreprise qui propose canoë-kayak, pédalo, paddle, vélo électrique et bateau solaire à Sainte-Eulalie-d’Olt depuis huit ans, se cache Gaëtan Viallard. Ce dernier, originaire de Clermont-Ferrand et amoureux de l’Aubrac, vient de mettre au point un prototype entièrement réalisé en Aveyron.

"Les coques en résine marine sont conçues par une entreprise familiale de Cransac et moussées intégralement. Nous utilisons du bois aveyronnais transformé par une entreprise au pied de l’Aubrac. L’inox 314 est découpé, transformé et assemblé par une entreprise clermontoise, le système de batterie moteur recharge est fourni par Raynald négoce dont l’entreprise est implantée à Rodez, et l’accastillage est en très grande partie réalisé dans nos ateliers", détaille Gaëtan Viallard qui met en avant la qualité de finition pour proposer un "bateau à un prix accessible" sous la bannière Plaisance Aubrac.

Ce projet est le fruit d’une réflexion pour être en adéquation avec la prise en compte de l’environnement. "Après les événements climatiques et sanitaires, il semble plus que jamais évident qu’il est temps de remettre l’humain au centre de nos préoccupations. C’est entourée de nombreuses forces vives locales qu’est née l’idée de faire rayonner ce prototype au-delà du Nord-Aveyron".

Une ambition de démarcher bien plus que le lac de Castelnau où il propose ces bateaux en location. "Ce prototype est une plate-forme conçue pour le partage, en famille ou entre amis", dit celui qui a testé son nouveau bateau au cours d’un concert et lors d’une dégustation. Hamac, chaises longues, terrasse modulable, c’est "l’hiver en été" comme chante étienne Daho. "Il est essentiel de ne pas s’inscrire dans des circuits classiques et souvent trop carbonés du monde du yachting mais de rendre accessible un confort avec le plaisir du partage", conclut Gaëtan Viallard. Et pendant ce temps, le Carré de Vie, concept d’habitat flottant, attend toujours de fonctionner sur le lac de Castelnau.