(Re)lancé en 2021 après les confinements, ce jeu "familial et écoresponsable" est une belle idée de cadeau.



La ludothèque d'Onet-le-Château a étoffé sa collection avec l’acquisition du tout nouveau jeu "Le Jardin de Margot et Arthur", une création 100% aveyronnaise.

Lors d’un après-midi de présentation, petits et grands ont pu tester ce jeu passionnant, dans une compétition amicale, marquée par les rires et les défis, en présence de sa créatrice Marie-Jo Hibert.

Conçu et créé il y a une dizaine d'années par cette Castonétoise de naissance, mais ressorti il y a 2 ans "à la demande de ma petite fille Margot (presque 6 ans)", raconte-t-elle sur son site, ce jeu "familial et écoresponsable" offre une expérience immersive où les joueurs, de 6 à 99 ans, peuvent rivaliser pour remplir leur jardin de choux, carottes, poireaux et salades.

La structure stimule la curiosité sur la vie qui anime nos jardins et la nature qui nous entoure, créant ainsi un moment de jeu éducatif et amusant. Si vous souhaitez le déposer au pied du sapin, "Le Jardin de Margot et Arthur" peut être commandé par e-mail à contact@lejardindemargotetarthur.fr ou au centre culturel Leclerc.

Le jeu fait aussi la tournée des marchésde Noël de l'Aveyron, avant les fêtes de fin d'année. Car le jardin de Margot et Arthur rêve aussi de sapins décorés...